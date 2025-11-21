Oggi è arrivata la buona notizia. Arianna Barbieri, la 39enne disabile al 100%, portatrice di invalidità con difficoltà di deambulazione, costretta a vivere senza riscaldamento in un alloggio assegnato dal Comune in via Vecchia, ha una nuova sistemazione. Proprio in queste ore la donna si è trasferita n una casa provvisoria trovata tramite il suo amministratore di sostegno, l’avvocato Consuelo Beber, grazie ad un privato e all’agenzia Domus. Nell’abitazione, che non è lontana da via Vecchia, sono entrati anche i suoi cinque inseparabili cani: quattro cichihuahua di nome Prince, Hope, White e Sissi, e Blanca, una cagnolina di taglia media.

Gli animali sono stati spostati grazie all’intervento del Centro Cinofilo Happy Days di Monticelli d’Ongina. A nome di Arianna, l’avvocato Beber ha ringraziato anche il medico Mauro Pini, che ha permesso alla 39enne di pagare gradualmente gli interventi ortodontici di cui la donna ha estrema necessità, e la mamma della 39enne, che le è stata vicino, offrendo il suo aiuto.

L’abitazione è provvisoria: il contratto è della durata di tre mesi e mezzo, fino alla fine di febbraio, quando dovrebbero essere terminati i lavori in corso in via Vecchia. Nel cortile del cascinale dietro la vecchia fornace è allestito un cantiere dove da circa due anni sono in corso interventi di ristrutturazione dell’immobile. Ad Arianna era stato tolto l’uso della caldaia e messo un boiler per la doccia. Per scaldarsi, usava un fornellino elettrico che spostava di stanza in stanza.

In una nota, il Comune aveva ammesso i disagi connessi ad alcuni imprevisti che hanno comportato dei ritardi nella prosecuzione dei lavori. “Speriamo che la ristrutturazione possa essere terminata a fine febbraio, in modo che Arianna possa tornare nella sua abitazione di via Vecchia”, si è augurato l’avvocato Beber.

Nel frattempo, per tre mesi e mezzo, il Comune pagherà l’affitto e le spese del trasloco, sia nel trasferimento nella nuova abitazione, che al rientro nell’alloggio di via Vecchia.

