22 Nov 2025 In Cattedrale l’ultimo saluto
a mons. Giuseppe Perotti
22 Nov 2025 "Regala un albero": i Maestri
del lavoro scelgono Cella Dati
22 Nov 2025 Standing ovation al Ponchielli per
il Nabucco visionario di Grazzini
21 Nov 2025 La Vanoli cade a Brescia 83-72
ma resta viva fino alla fine
21 Nov 2025 Papa Leone XIV visto da vicino:
sala gremita in Santa Monica
In Cattedrale l’ultimo saluto
a mons. Giuseppe Perotti

Venerdì nella Cattedrale di Cremona, di cui era stato parroco e rettore, l’ultimo saluto a mons. Giuseppe Perotti, morto a 89 anni.

Il vescovo Napolioni, nell’omelia, ha invitato a “raccogliere i frutti, il segno, il mistero di una lunga vita sacerdotale”, ricordando il primo incontro con don Giuseppe esattamente dieci anni fa. Poi il richiama alla coincidenza della festa liturgica della Presentazione di Maria al Tempio, “piccola bambina che in qualche modo appartiene già al Signore, totalmente orientata al compimento del disegno che nessuno conosce su di lei, se non solo il Signore”.

Al termine della celebrazione il feretro è stato accompagnato a Fontanella, suo paese natale, per la sepoltura nel cimitero di Fontanella al Piano.

 

