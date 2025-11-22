Cronaca
In Cattedrale l’ultimo saluto
a mons. Giuseppe Perotti
Venerdì nella Cattedrale di Cremona, di cui era stato parroco e rettore, l’ultimo saluto a mons. Giuseppe Perotti, morto a 89 anni.
Il vescovo Napolioni, nell’omelia, ha invitato a “raccogliere i frutti, il segno, il mistero di una lunga vita sacerdotale”, ricordando il primo incontro con don Giuseppe esattamente dieci anni fa. Poi il richiama alla coincidenza della festa liturgica della Presentazione di Maria al Tempio, “piccola bambina che in qualche modo appartiene già al Signore, totalmente orientata al compimento del disegno che nessuno conosce su di lei, se non solo il Signore”.
Al termine della celebrazione il feretro è stato accompagnato a Fontanella, suo paese natale, per la sepoltura nel cimitero di Fontanella al Piano.
