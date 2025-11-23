Ultime News

Federico Baschirotto

Federico Baschirotto ha guidato la difesa con la solita grinta, ma non è bastato a evitare la sconfitta contro la Roma di Gasperini prima in classifica. Il difensore grigiorosso ha commentato la partita in conferenza stampa.

Ci spieghi la differenza tra i due tempi?
“Io penso sia stata una gara equilibrata sui novanta minuti. La differenza è che la Roma è riuscita a segnare e noi no”.

Cosa non ha funzionato in difesa?
“E’ stata una partita molto equilibrata. Dobbiamo migliorare cercando di incassare meno gol. Oggi la differenza l’hanno fatta i dettagli, i singoli episodi. Portiamo a casa una prestazione positiva, anche se sappiamo che c’è da migliorare ancora molto”.

Tre sconfitte di fila hanno minato le vostre sicurezze?
“Dobbiamo restare concentrati sull’oggi e pensare subito alla prossima gara. Quello che è passato ormai non conta più”.

Come giudichi l’episodio del calcio di rigore che vi è stato assegnato a fine primo tempo e subito dopo tolto dal Var?
“A me è parso che l’avversario l’avesse toccata di mano e mi sembrava rigore, ma dovrei rivedere l’episodio, ancora non ho avuto l’occasione di riguardarlo purtroppo”.

