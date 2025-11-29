L’eco delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona raggiunge le istituzioni europee. In occasione dell’ultima giornata dell’80ª edizione, l’europarlamentare Mariateresa Vivaldini (FdI) ha fatto visita a CremonaFiere, portando la voce dell’Europa e ribadendo la propria vicinanza agli allevatori e al sistema agroalimentare del territorio.

“La fiera è bellissima e soprattutto è per gli agricoltori – ha dichiarato Vivaldini –. Ottant’anni dedicati all’agricoltura non sono pochi. Tante fiere non sono riuscite a mantenere questo livello nel tempo, mentre Cremona non ha mai smesso di esserci”.

A testimonianza del ruolo strategico di Cremona per il comparto, l’eurodeputata ha ricordato la presenza del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e di numerosi rappresentanti istituzionali: “Cremona è importantissima per l’agricoltura, e lo dimostra anche l’attenzione delle istituzioni che hanno voluto rendere omaggio al grande lavoro svolto dagli operatori del settore. Un lavoro che va riconosciuto non solo con la nostra presenza, ma soprattutto con leggi e risorse che sostengano realmente l’agricoltura”.

La prospettiva, ha spiegato Vivaldini, è europea. “La partita dell’agro zootecnia si gioca in Europa. Stiamo lavorando molto perché la PAC, purtroppo, è stata ridimensionata. Dobbiamo rimanere competitivi, essere in grado di produrre, innovare, essere sostenibili e, soprattutto, essere remunerati in modo equo”.

Centrale, per l’europarlamentare, è la giustizia lungo tutta la filiera: “Dobbiamo garantire all’agricoltore un reddito giusto ed equo. La filiera non può riconoscere valore solo alla grande distribuzione: deve partire da chi lavora di più, da chi rappresenta l’inizio e il cuore della produzione”.

Vivaldini ha ricordato inoltre la grande manifestazione in programma a livello europeo, promossa dal presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti: “Saremo al suo fianco per difendere gli agricoltori, perché difendere loro significa difendere chi ci garantisce il cibo, e soprattutto un cibo di qualità. La sovranità alimentare è fondamentale, e noi saremo in prima linea per tutelarla”.

L’80ª edizione delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona si conferma così non solo un appuntamento di riferimento per il settore, ma anche un punto di incontro tra territorio e istituzioni, capaci di confrontarsi sulle sfide e sulle opportunità dell’agricoltura del futuro.

