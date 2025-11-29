Ultime News

29 Nov 2025 Juvi, un buon primo tempo
poi l’Urania ribalta la partita
29 Nov 2025 Dalla Calabria per adozione, ma
fugge. Oliver scomparso da un mese
29 Nov 2025 L'europarlamentare Vivaldini:
"Cremona cruciale per agricoltura"
29 Nov 2025 Nel parco del Morbasco
levriero uccide barboncino
Scuola dell'Infanzia Sacra Famiglia:
successo per l'open day

Grande successo per l’open day alla scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia di Cremona.

Oltre 25 le nuove famiglie che si sono recate nella scuola di via XXI febbraio per questa giornata di porte aperte: protagonisti i bambini che hanno avuto modo non solo di vedere ed entrare in contatto con i locali ma anche di giocare con laboratori come quello di cucina o di creazioni con materiali di recupero.

E alcuni genitori si stanno già muovendo per le iscrizioni del 2028.

Presente anche le famiglie (oltre la metà degli iscritti) dei piccoli che frequentano già la scuola. Grande successo anche per la pesca di beneficenza allestita nella palestra della scuola.

