Grande successo per l’open day alla scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia di Cremona.

Oltre 25 le nuove famiglie che si sono recate nella scuola di via XXI febbraio per questa giornata di porte aperte: protagonisti i bambini che hanno avuto modo non solo di vedere ed entrare in contatto con i locali ma anche di giocare con laboratori come quello di cucina o di creazioni con materiali di recupero.

E alcuni genitori si stanno già muovendo per le iscrizioni del 2028.

Presente anche le famiglie (oltre la metà degli iscritti) dei piccoli che frequentano già la scuola. Grande successo anche per la pesca di beneficenza allestita nella palestra della scuola.

