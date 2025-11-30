La Giunta ha ufficialmente individuato la via da intitolare a Enrico Fogliazza, il Partigiano “Kiro”, a seguito del contestato via libera del 16 ottobre scorso da parte della Commissione Toponomastica, che aveva visto l’astensione di Fratelli d’Italia. La strada interessata è quella che corre attorno al nuovo parcheggio multipiano di via Dante, di fianco al cavalcavia del cimitero.

Erano stati la lista “Sinistra per Cremona – Energia Civile”, AVS e Psi a farne richiesta, supportata da oltre 190 firme di cittadini cremonesi. Ulteriore passaggio sarà ora il via libera della Prefettura.

Originario di Castelleone, dove nacque nel 1920, Fogliazza è stato uno dei simboli della Resistenza cremonese e piemontese, commissario politico della 17a Brigata Garibaldi in Val Susa nella guerra di Liberazione.

Nel dopoguerra ricoprì importanti incarichi politici e sindacali e fu deputato del Pci dal 1953 al 1963. Autore di rilevanti pubblicazioni, ha svolto compiti di direzione dell’ANPI provinciale e ne è stato presidente per diversi anni, sino al 2011. E’ deceduto nel 2013.

