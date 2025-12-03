Il 10 dicembre riaprirà in modalità provvisoria il casello di Brescia Sud, che era stato devastato da un imponente incendio lo scorso 30 ottobre. Sono infatti stati ultimati i lavori di messa in sicurezza della struttura (demolizione della pensilina e rimozione delle parti danneggiate) ed è in fase di conclusione l’installazione degli impianti necessari alla riattivazione della barriera di esazione. A comunicarlo è Autovia Padana, concessionaria per la A21 Piacenza.

Per ridurre al minimo i disagi all’utenza, la concessionaria ha lavorato per ripristinare le funzionalità di tutti i varchi disponibili, in attesa della futura ricostruzione definitiva, la cui tempistica non è al momento definibile. Nella stessa data sarà riattivata la pista speciale per il transito dei Trasporti Eccezionali, sia in entrata che in uscita.

NUOVE MODALITA’ DI TRANSITO E PAGAMENTO

In assenza della pensilina di protezione, non sarà possibile effettuare il pagamento in contanti all’uscita.

Tuttavia, per minimizzare il disagio agli utenti, la concessionaria ha ripristinato le funzionalità di tutti i varchi disponibili per consentire il pagamento elettronico. In entrata saranno disponibili due varchi: uno dedicato esclusivamente al telepedaggio e uno misto, che consentirà l’ingresso in autostrada con il dispositivo di telepedaggio oppure con il ritiro del biglietto.

In uscita saranno invece disponibili tre varchi: uno dedicato solamente al telepedaggio, uno misto telepedaggio/carte di pagamento e un terzo varco dedicato esclusivamente alle carte di pagamento.

