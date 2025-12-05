“L’approvazione del progetto esecutivo che consentirà l’avvio dei lavori rappresenta un passo avanti molto importante, ma dobbiamo mantenere alta l’attenzione, perché serve completare l’opera” così il consigliere regionale del Partito Democratico Matteo Piloni dopo la ratifica, da parte della Provincia di Cremona, del progetto definitivo del primo lotto della Tangenziale Sud di Soresina.

“Un passaggio molto importante quello portato avanti dalla Provincia di Cremona e dal presidente Mariani, che concretizza oggi il lavoro di tanti anni – dichiara Piloni -. Insieme al collega Lena, nella scorsa legislatura, avevamo ottenuto dalla Regione 4 milioni di euro, un risultato significativo raggiunto anche grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale di Soresina allora guidata dal sindaco Vairani e dell’allora amministrazione provinciale”.

“L’attuale amministrazione della Provincia è riuscita a portare avanti questo percorso nonostante le difficoltà legate all’aumento dei prezzi, che hanno reso necessario rivedere il progetto – prosegue il consigliere dem -. Parliamo infatti di risorse che non bastano a concludere l’intera opera, sulla quale dobbiamo continuare a tenere alta l’attenzione”.

“Quello di oggi è però un passo importante: crea le condizioni per avviare i lavori di un’infrastruttura attesa e necessaria non solo per Soresina, ma per tutto il territorio cremonese. È fondamentale – conclude Piloni – continuare a lavorare insieme per reperire i fondi necessari al completamento del secondo lotto e garantire finalmente alla comunità un collegamento sicuro ed efficace”.

© Riproduzione riservata