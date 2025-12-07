Rete pesante per Federico Bonazzoli, autore del calcio di rigore che ha permesso alla Cremonese di sbloccare la sfida con il Lecce. Al termine della gara il classe ’97 è intervenuto in zona mista ai microfoni di CR1.

Soddisfatto del quinto gol in campionato e della vittoria di oggi?

“Una bella vittoria ottenuta davanti alla nostra gente, siamo un gruppo di giocatori forti e ragazzi straordinari. Sono contento, spero che i miei gol portino sempre punti alla squadra e avevamo voglia di fare bene davanti alla nostra gente”.

Siete a due vittorie consecutive. Quanto equilibrio serviva per fare bene dopo le tre sconfitte?

“Abbiamo sempre detto che trovare l’equilibrio è ciò che rende di più, stiamo facendo bene ed è inutile nasconderci, ma l’obiettivo è ancora lontano e passa da diversi momenti. Non dobbiamo deprimerci quando facciamo pochi punti né esaltarci quando ne facciamo sei in una settimana. Continuiamo a lavorare seguendo il mister come stiamo facendo”.

Tu e Vardy avete un’intesa speciale. Che rapporto hai con lui?

“Per me ogni partita e ogni allenamento è un’occasione per lavorare con un ragazzo straordinario, che ci sta dando una mano incredibile. Posso solo mettermi al suo servizio, sto conoscendo sempre meglio le sue caratteristiche e cerco di rendergli la partita più facile. Sono al suo servizio così come a quello della squadra”.

Sei tornato a fare la differenza in Serie A…

“Il fatto che ci sia il mister, con cui ho lavorato parecchi anni, è sicuramente un motivo in più. Con lui c’è un’intesa e un trascorso che mi ha permesso di accrescere il mio bagaglio personale. Spero di andare avanti così, sia a livello personale che di squadra”.

