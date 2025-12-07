Un primo tempo equilibrato, poi il dominio grigiorosso. La Cremonese vince e convince contro il Lecce, conquistando la seconda vittoria consecutiva in campionato. Allo Zini i ragazzi di Nicola superano 2-0 i salentini, aggiungendo un altro mattoncino verso l’obiettivo salvezza. La sfida viene decisa Bonazzoli e Sanabria.

Il primo brivido per i grigiorossi al 2’: cross dalla destra di Veiga per Stulic che, in posizione dubbia, davanti alla porta spara alto. Al 7’ Floriani Mussolini respinge di testa un lancio avversario, sul pallone si avventa Berisha che calcia col destro, Audero respinge in corner. Al 15’ Terracciano ci prova da fuori, ma la sua conclusione è alta. Stessa sorte per il tiro di Berisha, che termina alto al minuto 32. Buona occasione invece al 35’ per Payero, che si inserisce bene, ma dal limite non riesce a superare Falcone con un pallonetto.

La ripresa si apre con un episodio chiave: Ramadani stende in area di rigore Vandeputte, il direttore di gara, dopo revisione al Var, assegna il penalty. Dal dischetto Bonazzoli è freddo e sblocca il match. La Cremo va vicina due volte al raddoppio con Baschirotto, ma in entrambi i casi, su angolo battuto da Vandeputte, l’arbitro fischia fallo ai danni di Falcone. Al 66’ la palla buona capita sulla testa di Payero, che tutto solo colpisce a 5 metri dalla porta avversaria, ma Falcone blocca. Al 78’ la Cremo però, dopo svariati tentativi, trova il meritato 2-0: Zerbin crossa sul secondo palo per Sanabria che di testa batte Falcone e trova la sua prima rete in grigiorosso. La Cremo gestisce il finale conquistando tre punti d’oro.

I grigiorossi salgono a quota 20 punti, alla pari del Sassuolo, allungando sulla zona calda. Prossimo impegno per i ragazzi di Nicola sabato 13 dicembre in trasferta contro il Torino.

Simone Guarnaccia

