Primo gol in campionato con la maglia della Cremonese per Antonio Sanabria, che è entrato in campo trovando la rete del raddoppio che ha di fatto chiuso la partita.

Avete visto che bella classifica?

“Siamo partiti fiduciosi in questa stagione, ma non ci aspettavamo di iniziare così bene. Questa partita era fondamentale per noi. Il gruppo è consapevole della forza che possiede. Ma c’è tanta strada ancora da fare”.

Quanto è importante per te aver trovato il gol?

“Per noi attaccanti il gol è fondamentale. Il mister fa le scelte e noi dobbiamo accettarle. Bonazzoli e Vardy fanno un grande lavoro e stanno giocando di più loro in questo momento. Ma nel reparto offensivo siamo in tanti e noi che ora giochiamo di meno dobbiamo farci trovare pronti quando veniamo chiamati in causa. Sono veramente contento per il gol e la vittoria”.

All’intervallo che cosa vi ha detto Nicola negli spogliatoi?

“Il mister ci ha detto di avere più coraggio e giocare di più. Dopo il rigore siamo stati più liberi di testa ed è arrivato anche il raddoppio”.

Ti sei fatto trovare pronto in area sul cross di Zerbin.

“E’ stata una giocata molto veloce e ho avuto la fortuna di poter segnare. Per me era molto importante andare a segno per ritrovare fiducia in prospettiva futura”.

La prossima gara ti vedrà nei panni di ex contro il Torino.

“Sono contento di ritrovare il Torino, dove ho trascorso quattro anni della mia vita molto importanti. Il gol di oggi lo dedico alle mie figlie, che oggi sono venute allo stadio per la prima volta”.

Ti ha fatto bene l’esperienza recente in Nazionale. Sei tornato rinvigorito e hai trovato oggi il primo gol in grigiorosso.

“Prima della parentesi con la Nazionale sono stato fuori per infortunio. Sono stato convocato e ho trovato il gol dopo tanto tempo nelle fila del Paraguay contro il Messico. Oggi è arrivata anche la prima rete in maglia Cremo e spero sia la prima di tante”.

Chi entra in questa Cremo spesso fa la differenza.

“La forza di questo gruppo è che chi entra riesce ad incidere, dando il cento per cento per portare a casa punti”.

