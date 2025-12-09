Controlli intensificati nel territorio cremasco durante il lungo weekend dell’8 dicembre. A Castelleone, i Carabinieri della Stazione locale hanno denunciato un uomo di 45 anni, residente in provincia di Brescia, per porto di oggetti atti ad offendere.

Nel pomeriggio dell’8 dicembre, intorno alle 14.30, una pattuglia ha individuato un’auto ritenuta sospetta, con il solo conducente a bordo. Dopo l’identificazione, l’atteggiamento dell’uomo ha spinto i militari a procedere con una perquisizione personale, risultata negativa. Successivamente è stata perquisita l’autovettura, dove sono stati rinvenuti due pinze multiuso dotate di coltelli estraibili, una chiave modificata con punta e un palo di ferro lungo circa 50 centimetri.

L’uomo non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione plausibile sul possesso di tali strumenti. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati e per il 45enne è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per porto di armi improprie.

