Per dare ulteriore slancio alla vocazione universitaria della città di Cremona, prende consistenza la proposta del sindaco Andrea Virgilio: creare un organismo che riunisca tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nello sviluppo locale.

Un contenitore di confronto permanente, capace di consolidare i risultati raggiunti e di trasformare l’università in una vera leva competitiva per il territorio. Ne parliamo con il presidente della Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia, Gian Domenico Auricchio, che da tempo segue da vicino l’evoluzione del sistema formativo cittadino.

Presidente, quanto è stato fatto finora per far crescere Cremona come città universitaria?

“Tanto, e non solo negli ultimi anni: già la precedente amministrazione comunale aveva avviato un percorso importante. Oggi, grazie all’intervento straordinario della Fondazione Arvedi, credo che Cremona si stia distinguendo sia per la qualità delle sedi sia per quella, altrettanto decisiva, dei corsi offerti.”

In che senso Cremona può definirsi una vera città universitaria?

“È una città dove conoscenza e sapere stanno diventando fondamentali. Abbiamo la soddisfazione di vedere arrivare studenti da molte parti d’Italia, e non solo. Vivono qui, studiano qui e spesso rimangono nelle nostre imprese. Altri invece proseguono altrove, in altre città o Paesi, ma portando con sé il nome di Cremona. Li considero piccoli ambasciatori della cremonesità.”

Possiamo dire che la missione è compiuta?

“Direi che è una missione non ancora conclusa, ma certamente molto avanzata.”

Quanto conta la collaborazione tra le istituzioni per continuare a crescere?

“Moltissimo. Credo che il segreto di Cremona – ma vale per qualsiasi città che voglia crescere – sia quello di fare rete. E penso che qui le istituzioni lo sappiano fare bene.”

Che ruolo ha Crema in questo scenario?

“Un ruolo complementare. Mentre Cremona si sta affermando come una delle capitali della conoscenza universitaria, Crema sta cercando la sua strada per diventare la patria degli ITS. Come Camera di Commercio vedo molto positivamente questa suddivisione dei gradi della formazione e la collaborazione che, mi auguro, continuerà tra tutti gli enti del territorio.”

Giovanni Palisto

