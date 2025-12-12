Accorati applausi, ma anche dolosi silenzi e qualche lacrima fra i giovani che venerdì hanno riempito la Sala Varalli dell’Istituto d’Istruzione Superiore Torriani di Cremona e le aule delle sede Apc, per l’incontro con Gino Cecchettin, padre della vittima di femminicidio Giulia, in collegamento audiovideo per un momento di confronto.

L’iniziativa si inserisce nel percorso sull’educazione civica promosso dalla scuola, che include il Rito Civile ideato per contrastare la violenza di genere.

Alla figlia, uccisa l’11 novembre 2023 all’età di 22 anni dall’ex fidanzato Filippo Turetta, Cecchettin ha dedicato il libro “Cara Giulia” scritto con Marco Franzoso, testo approfondito in classe nelle scorse settimane che ha dato avvio alle domande poste in mattinata dagli studenti.

Cecchettin ha condiviso le emozioni vissute, spiegando come sia riuscito a gestire sofferenza e rabbia trasformandole nell’impegno a sensibilizzare le nuove generazioni. Al termine dell’incontro, la dirigente Simona Piperno ha annunciato un gesto simbolico eppure significativo: le classi verranno coinvolte nella realizzazione di biglietti rivolti a Giulia e a Gino, che saranno consegnati personalmente da una delegazione della scuola.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata