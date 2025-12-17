Fragorosi applausi martedì sera nella chiesa di Cristo Re a Cremona, gremita da un pubblico emozionato per il Concerto di Natale proposto da Conservatorio Claudio Monteverdi e Liceo Musicale Antonio Stradivari: in scena orchestra e coro diretti da Marcello Rosa e preparati con i Maestri del coro Caffi, Nava e Triacchini. L’evento, a ingresso libero, è diventato una tradizione musicale della città nel periodo festivo.

In apertura la Toccata in Sol Maggiore di Dubois eseguita all’organo, poi diverse pagine corali quali Jesus bleibet meine Freude di Bach alternate a brani strumentali come Il Riposo di Vivaldi e anche un pezzo speciale: la Cantata Pastorale per la Natività di Scarlatti. Voce solista il sopranista Marco Faversani, allievo della classe di Canto Barocco al Monteverdi.

Per i giovani musicisti il concerto ha rappresentato un’opportunità formativa preziosa accolta con impegno e passione, ancor più per i solisti come la violinista Sofia Catalano dello Stradivari. Il progetto di collaborazione fra le istituzioni culturali dunque continua.

