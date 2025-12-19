Dopo l’avvio sui ritocchi di vernice, prosegue con la messa a punto acustica il progetto Connect, Learn and Research inserito nel Piano di salvaguardia del saper fare liutario cremonese promosso dall’Ufficio Unesco del Comune con il coordinamento delle istituzioni culturali del territorio, che questa settimana riunisce numerosi liutai nella città di Stradivari.

I laboratori scientifici attivi a Palazzo dell’Arte collaborano alle attività e dopo l’approfondimento dei giorni scorsi sulla vernice con il Laboratorio Arvedi di Diagnostica Non-Invasiva dell’Università di Pavia ora il Laboratorio di Acustica Musicale del Politecnico di Milano sta portando i partecipanti ad esplorare le potenzialità sonore degli strumenti.

È il caso delle prove acustiche svolte mercoledì nell’Auditorium G. Arvedi del Museo del Violino con una sessione di misure non invasive sugli archi nella fase che precede la messa a punto. Poi, ultimata la messa a punto, le misure verranno rifatte per comparare l’effetto di un cambio di ponticello o di corde: benché la qualità del suono di un violino, viola, violoncello o contrabbasso sia infatti principalmente legata alle caratteristiche costruttive, è altresì determinante l’assetto che viene dato anche in relazione alle preferenze dei musicisti.

Connect, Learn and Research si concluderà nel weekend con prove aperte e un concerto de I Solisti di Pavia al Teatro Ponchielli.

Il servizio di Federica Priori

