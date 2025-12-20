E’ in corso la campagna informativa degli avvocati della Camera Penale di Cremona e Crema “Sandro Bocchi” per spiegare perchè votare sì al referendum per la riforma della Giustizia. Lo scorso 4 dicembre, nella sede dell’Ordine di Cremona era stato presentato il comitato per il sì che l’Unione delle Camere penali ha istituito a livello nazionale e il decalogo con dieci buone ragioni per dire sì alla separazione delle carriere “per una giustizia più giusta, terza e credibile”.

Oggi in piazza Roma a Cremona la presidente della Camera Penale di Cremona Micol Parati, insieme alle colleghe Marilena Gigliotti, Caterina Pacifici e Anna Ogliari, erano presenti al banchetto informativo per illustrare ai cremonesi le ragioni del sì. Domani, invece, appuntamento a Crema in via XX Settembre dalle 10 alle 13.

Gli avvocati saranno presenti in 129 piazze, una per ogni Camera Penale territoriale: “realtà radicate nelle loro comunità, impegnate ogni giorno nella tutela dei diritti e nel buon funzionamento della Giustizia. L’obiettivo è quello di raccontare in modo semplice e trasparente cosa significa separare le carriere e perché questa riforma è fondamentale per una giustizia al servizio dei cittadini”.

