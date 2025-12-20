Ultime News

20 Dic 2025 Cremonese, grande prestazione
e un ottimo pari contro la Lazio: 0-0
20 Dic 2025 Camere Penali nelle piazze per
il sì al referendum sulla giustizia
20 Dic 2025 Boschetto nel mirino, esasperazione
Armillotta: "Urge il Targa System"
20 Dic 2025 Cappella de' Picenardi, un fondale
d'arte per presepe di S. Pancrazio
20 Dic 2025 Rinnovato il bando anti bullismo
Ventura: "Avanti con prevenzione"
Cronaca

Camere Penali nelle piazze per
il sì al referendum sulla giustizia

Nella foto, da sinistra gli avvocati Pacifici, Ogliari, Gigliotti e Parati

E’ in corso la campagna informativa degli avvocati della Camera Penale di Cremona e Crema “Sandro Bocchi” per spiegare perchè votare sì al referendum per la riforma della Giustizia. Lo scorso 4 dicembre, nella sede dell’Ordine di Cremona era stato presentato il comitato per il sì che l’Unione delle Camere penali ha istituito a livello nazionale e il decalogo con dieci buone ragioni per dire sì alla separazione delle carriere “per una giustizia più giusta, terza e credibile”.

Oggi in piazza Roma a Cremona la presidente della Camera Penale di Cremona Micol Parati, insieme alle colleghe Marilena Gigliotti, Caterina Pacifici e Anna Ogliari, erano presenti al banchetto informativo per illustrare ai cremonesi le ragioni del sì. Domani, invece, appuntamento a Crema in via XX Settembre dalle 10 alle 13.

Gli avvocati saranno presenti in 129 piazze, una per ogni Camera Penale territoriale: “realtà radicate nelle loro comunità, impegnate ogni giorno nella tutela dei diritti e nel buon funzionamento della Giustizia. L’obiettivo è quello di raccontare in modo semplice e trasparente cosa significa separare le carriere e perché questa riforma è fondamentale per una giustizia al servizio dei cittadini”.

S.P.

 

