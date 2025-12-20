Un’ottima prestazione e un punto conquistato su uno dei campi più difficili della Serie A. La Cremonese pareggia 0-0 all’Olimpico di Roma contro la Lazio. Grigiorossi che probabilmente, analizzando quanto prodotto, avrebbero meritato anche qualcosa in più.

Al 5’ errore di Guendouzi in fase d’impostazione, ne approfitta Bonazzoli che prova a sorprendere Provedel con un pallonetto da 40 metri, ma la palla termina sopra la traversa di Provedel. Pochi secondi dopo si ripete la stessa situazione, questa volta con l’imprecisione di Marusic che serve ancora una volta involontariamente Bonazzoli: il numero 90 controlla, punta Gila e calcia da fuori, ma la sua mira è alta. Al 28’ schema su punizione dei padroni di casa: Cataldi serve Castellanos che cerca la spizzata, ma Audero è attento e blocca. Pochi minuti dopo ci prova Guendouzi da fuori, che colpisce male e spedisce a lato. Al 33’ Pellegrini ci prova direttamente da calcio d’angolo, ma Audero non si fa sorprendere e respinge con i pugni.

La ripresa si apre con un colpo di testa centrale di Castellanos, bloccato da Audero. Al 52’ la Cremo ha una chance gigantesca con Vardy, che tutto solo, su assist di Bonazzoli, colpisce di testa da ottima posizione, mettendo alto. All’ora di gioco Sarri effettua due cambi per modificare l’inerzia del match, inserendo Noslin e Belahyane. Al 66’ invenzione di Guendouzi che con un filtrante preciso trova proprio Noslin in profondità, ma la conclusione del numero 14 biancoceleste termina larga. Al minuto 69 primi cambi anche per Nicola, che schiera Ceccherini e Vandeputte per Folino e Grassi. Al 75’ ripartenza grigiorossa guidata da Johnsen che ci prova dal limite, dopo la respinta della difesa della Lazio, la palla arriva a Bonazzoli che calcia dal limite, ma Provedel blocca in due tempi. Poco dopo altri due cambi in casa Cremonese: dentro Sanabria e Zerbin per Bonazzoli e Johnsen. Al 79’ Marusic calcia forte da fuori, Audero blocca senza problemi. Al minuto 84 Sanabria viene servito da Vandeputte e calcia col mancino da fuori, Provedel blocca. Nel finale la Lazio riparte con Guendouzi, che riesce a servire Cancellieri liberissimo di calciare a tu per tu con Audero, Ceccherini però entra da dietro, commette fallo e rimedia il cartellino rosso. La punizione seguente viene poi calciata alta da Cataldi.

E’ l’ultima emozione di un match che termina a reti bianche, ma comunque ricco di situazioni pericolose. La Cremonese ottiene un ottimo pari e sale a quota 21 punti. Prossimo impegno per i ragazzi di Nicola domenica 28 dicembre allo Zini contro il Napoli.

Simone Guarnaccia – inviato a Roma

© Riproduzione riservata