Con l’apertura del cantiere prende ufficialmente il via la riqualificazione dell’ex Provveditorato di Piazza XXIV Maggio, uno degli interventi più significativi per il futuro urbanistico e universitario di Cremona. L’edificio verrà ristrutturato grazie al contributo della Fondazione Arvedi Buschini e, una volta recuperato, sarà destinato all’Università Cattolica del Sacro Cuore per funzioni abitative, accademiche e didattiche.

L’operazione passa innanzitutto dal ritorno della titolarità dell’immobile alla Provincia di Cremona. Il primo atto formale, necessario per riacquisire la proprietà trasferita nel 2012 al Fondo Eridano, era stato approvato a settembre 2024 all’unanimità dal Consiglio Provinciale.

Si tratta di un progetto di grande prestigio per la città, che consentirà non solo il ripristino strutturale dell’edificio, ma anche la valorizzazione di un complesso di rilevante interesse storico-architettonico, al cui interno è presente anche un teatro di particolare pregio. L’intero immobile sarà destinato in prevalenza ad alloggi per studenti e a spazi a servizio dell’attività universitaria, con la gestione affidata all’Università Cattolica attraverso una convenzione con la Provincia.

L’avvio del cantiere segna dunque un passaggio concreto verso una nuova vita per uno spazio storico della città, destinato a diventare un punto di riferimento per la comunità universitaria e per l’intero tessuto urbano cremonese.

