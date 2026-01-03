Cartellini e percentuali, vetrine addobbate e illuminate, capi e prodotti in mostra pronti per essere presi.

Con il primo weekend di gennaio, in Lombardia, si dà ufficialmente inizio a quella danza di acquisti e vendite, sconti e prezzi (più o meno stracciati) che si chiama saldi.

Già dalle prime ore della mattinata di sabato i negozi del centro di Cremona sono stati presi d’assalto da tanti, cittadini e turisti di passaggio, in cerca del grande affare della stagione.

E se i rincari pesano sulle tasche delle famiglie, insieme a quelli che si sono prefissati un budget per gli acquisti c’è anche chi è pronto a seguire il cuore.

Il servizio di Andrea Colla

