3 Gen 2026 Saldi invernali 2026: a Cremona
centro gremito e caccia all'affare
3 Gen 2026 Settimana fredda a Cremona:
nebbia e qualche fiocco di neve
3 Gen 2026 Nicola e la gara con la Fiorentina:
"Nostro focus è al 100% su di noi"
3 Gen 2026 Cremona, controllo dei Nas:
chiuso un centro estetico
3 Gen 2026 Soncino, minaccia i genitori
col coltello: arrestato 22 enne
Cartellini e percentuali, vetrine addobbate e illuminate, capi e prodotti in mostra pronti per essere presi.
Con il primo weekend di gennaio, in Lombardia, si dà ufficialmente inizio a quella danza di acquisti e vendite, sconti e prezzi (più o meno stracciati) che si chiama saldi.
Già dalle prime ore della mattinata di sabato i negozi del centro di Cremona sono stati presi d’assalto da tanti, cittadini e turisti di passaggio, in cerca del grande affare della stagione.
E se i rincari pesano sulle tasche delle famiglie, insieme a quelli che si sono prefissati un budget per gli acquisti c’è anche chi è pronto a seguire il cuore.

