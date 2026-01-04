Ultime News

Fill-1

Al termine della gara tra Fiorentina e Cremonese, ha parlato in conferenza stampa Filippo Terracciano.

Fino al 92′ eravate in gara, poi è arrivato il gol di Kean. Cosa non è andato oggi?

Potevamo avere un approccio diverso, forse è la pima partita della stagione in cui abbiamo faticato sotto molti aspetti. Nel finale è mancata la percezione del pericolo e l’attenzione, queste cose pesano, ma possiamo e dobbiamo migliorare.

E’ mancato l’atteggiamento, ma anche la costruzione e la pericolosità

Sono cose che ci portiamo dietro da inizio stagione, dobbiamo alzare il volume di gioco ed essere più pericolosi in attacco.

Visto il momento che sta vivendo la Fiorentina, vi pesa di più come sconfitta?

No, il nostro percorso è in continua crescita e non si ferma assolutamente ora. C’è da lavorare con serenità e ambizione.

