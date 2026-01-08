Prima rete in grigiorosso per Dennis Johnsen, primo marcatore della sfida tra Cremonese e Cagliari. Al termine della gara, il norvegese è intervenuto in zona mista ai microfoni di CR1.

Quali sono le sensazioni nello spogliatoio dopo una partita così?

“Penso che fosse una partita da vincere, ma in Serie A ogni punto è fondamentale per la lotta salvezza”.

Come giudichi la tua partita?

“Se non avessi fatto gol sarebbe stata una prestazione normale, ho segnato quindi è andata bene ma resta una gara nella norma”.

Come ti trovi a centrocampo, dovendo fare più lavoro difensivo?

“Io sono abituato a fare anche lavoro difensivo, mi è successo sia in Serie B che in Serie A. Devo fare di più e migliorare nei dettagli”.

L’andata si chiude a 22 punti. Siete soddisfatti?

“Il nostro obiettivo è la salvezza, stiamo facendo bene. Il pareggio di oggi però lascia l’amaro in bocca”.

Lunedì sfiderete la Juventus. Come ci arrivate, dopo le sfide con Fiorentina e Cagliari?

“Dobbiamo essere più cattivi e furbi rispetto ad oggi, abbiamo perso qualche contrasto e seconda palla di troppo. Dobbiamo alzare il livello”.

© Riproduzione riservata