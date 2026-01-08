Johnsen: "Questa gara andava vinta,
ma ogni punto è fondamentale"
Prima rete in grigiorosso per Dennis Johnsen, primo marcatore della sfida tra Cremonese e Cagliari. Al termine della gara, il norvegese è intervenuto in zona mista ai microfoni di CR1.
Quali sono le sensazioni nello spogliatoio dopo una partita così?
“Penso che fosse una partita da vincere, ma in Serie A ogni punto è fondamentale per la lotta salvezza”.
Come giudichi la tua partita?
“Se non avessi fatto gol sarebbe stata una prestazione normale, ho segnato quindi è andata bene ma resta una gara nella norma”.
Come ti trovi a centrocampo, dovendo fare più lavoro difensivo?
“Io sono abituato a fare anche lavoro difensivo, mi è successo sia in Serie B che in Serie A. Devo fare di più e migliorare nei dettagli”.
L’andata si chiude a 22 punti. Siete soddisfatti?
“Il nostro obiettivo è la salvezza, stiamo facendo bene. Il pareggio di oggi però lascia l’amaro in bocca”.
Lunedì sfiderete la Juventus. Come ci arrivate, dopo le sfide con Fiorentina e Cagliari?
“Dobbiamo essere più cattivi e furbi rispetto ad oggi, abbiamo perso qualche contrasto e seconda palla di troppo. Dobbiamo alzare il livello”.