Tante occasioni, prestazione di livello, ma un solo punto ottenuto. La Cremonese viene rimontata di due gol dal Cagliari. Il 2-2 dello Zini porta le firme di Johnsen, Vardy, Adopo e Trepy.

I grigiorossi partono fortissimo e dopo 4 minuti la sbloccano: Vardy si avventa sul pallone in area, salta Caprile e serve Johnsen che, tutto solo, deposita in porta la palla del vantaggio. Al 10’ Baschirotto, su sviluppi di corner, cerca la deviazione vincente di testa, palla alta. Al 16’ anche Borrelli ci prova di testa, ma la sua mira è alta. Al 18’ Bonazzoli trova Vardy in profondità, ma il bomber inglese sbaglia nell’esecuzione del pallonetto, Caprile blocca. La Cremo è più che in partita, e infatti al 29’ trova il 2-0: Bonazzoli pesca Vardy sul secondo palo, il 10 grigiorosso controlla e batte Caprile col destro, siglando il suo quinto gol in campionato. Gli ospiti reagiscono subito con Luvumbo, che col mancino a giro costringe Audero a un grande intervento. Al 36’ Luvumbo prova la stessa identica conclusione, questa volta sfiora il palo. Al 43’, su sviluppi di calcio di punizione, Luperto fa lo sponda per Rodriguez che colpisce di testa a botta sicura, ma Audero ancora una volta è decisivo e sventa il pericolo in uscita.

La ripresa si apre con una grande chance per Johnsen, che calcia di prima su assist del solito Bonazzoli, Caprile blocca in due tempi. Al 51’ a riaprirla però è il Cagliari con Adopo, che riceva la sponda di Borrelli e trafigge Audero con un mancino teso e angolato. Al 59’ enorme occasione per Esposito, che tutto solo sul secondo palo prova una semirovesciata, sparando il pallone in curva. Gli ospiti spingono, così Nicola opta per un triplice cambio: dentro Zerbin, Barbieri e Vandeputte, fuori Johnsen, Bondo e Pezzella. Al 63’ Vardy ha la possibilità di mettere a segno una doppietta su assist di Zerbin, ma in scivolata mette fuori.

Al 66’ Esposito batte Audero, ma in posizione irregolare. Al 70’ Palestra crossa per Borrelli, ma l’ex Brescia non trova la porta. Al 78’ gran botta di Zappa dalla destra, che però non impensierisce Audero. Al minuto 86 Mazzitelli ha la palla del pari, ma Audero compie un vero e proprio miracolo. La beffa all’87’ con Trepy, che si inserisce su lancio di Adopo, controlla e sigla il 2-2. Al 94’ Vandeputte ha una chance da tre punti, ma solo davanti a Caprile mette a lato.

Grande rammarico per il gol incassato nel finale e per l’ultima occasione. Cremonese che sale comunque a quota 22 punti in classifica. Prossimo impegno per i grigiorossi lunedì 12 gennaio a Torino contro la Juventus.

Simone Guarnaccia

