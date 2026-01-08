Dopo il pareggio in rimonta del Cagliari sulla Cremonese, in sala stampa il tecnico grigiorosso Davide Nicola si è presentato per commentare la partita.

Quanto è amareggiato per il gol incassato nel finale?

“Non sono amareggiato, posso essere dispiaciuto. A Firenze non abbiamo fatto la partita giusta. Oggi invece abbiamo giocato da Cremonese. Nel primo tempo abbiamo fatto bene. Siamo molto puliti nel giocare, dovremmo essere un po’ più sporchi. Nella ripresa loro hanno trovato gol subito, ma sembrava potessimo controllare la gara. Stasera è stato meno brillante chi è entrato. Se avessimo girato a 24 punti sarebbe stato qualcosa di incredibile. Dobbiamo essere contenti e fiduciosi. Certo se Vandeputte avesse segnato alla fine sarebbe stata l’apoteosi”.

Bella risposta da parte di Johnsen. Vazquez perché non è entrato?

“Vazquez dove lo vedete voi? Dove lo mettereste nel mio modo di giocare? Sto facendo delle scelte. Franco lo vedo da mezzala di qualità, ma facciamo fatica a mantenere gli equilibri. Lui vorrebbe giocare di più, è normale. Johnsen deve fare due tempi, non solo uno, altrimenti sei una riserva. E il ragazzo ha le qualità per interpretare bene quel ruolo per tutta la gara”.

Quanto ha pesato prendere gol subito all’inizio della ripresa?

“Questi sono alibi. Le squadre devono essere abituate a tutto. Noi dobbiamo diventare più abili a leggere determinate situazioni”.

Si è emozionato da ex?

“Ho salutato affettuosamente i miei ex ragazzi, a Cagliari mi sono trovato molto bene e c’è sempre stata lealtà nel dirsi le cose. Quando poi si volta pagina, ognuno battaglia per il proprio nuovo obiettivo”.

Vandeputte in difficoltà davanti alla difesa…

“Non sono qui a distribuire meriti e demeriti. A volte uno entra e riesce a dare un contributo importante, altre volte meno. Vandeputte poteva diventare l’eroe della serata se avesse segnato alla fine. Sarebbe stato bello per lui e ne avremmo parlato in altro modo”.

Un bilancio del girone d’andata?

“La Fiorentina non la considero nella lotta salvezza. Dobbiamo pensare a noi stessi e capire che adesso la crescita nel dettaglio è importante per portare i giocatori a essere determinanti. Va fatta un’analisi per capire chi potrebbe dare un contributo alla causa”.

Mauro Maffezzoni

