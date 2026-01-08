Con queste giornate di freddo intenso, il pericolo più immediato diventa il ghiaccio. È quello che si forma sui marciapiedi, sulle rampe, vicino alle aiuole o in corrispondenza di pozzanghere sottili. Non solo in città, ma anche nelle nostre campagne, strette nella morsa del gelo. Per tutelare la sicurezza dei cremonesi sulle strade proseguono le attività di prevenzione e manutenzione della rete stradale della Provincia di Cremona.

Per la serata di domani, venerdì 9 gennaio 2026, a partire dalle ore 19, il Servizio manutenzione, sicurezza e trasporti eccezionali ha programmato il terzo intervento di salatura preventiva “a tappeto” che interesserà l’intera rete stradale provinciale, per un’estensione complessiva di oltre 800 chilometri, da Rivolta d’Adda a Casalmaggiore.

Per le operazioni di spargimento dei materiali antigelivi saranno impiegati 14 mezzi spargisale, di cui 2 condotti da personale interno della Provincia di Cremona, 12 affidati a ditte esterne appositamente incaricate. Le attività saranno coordinate dal personale tecnico provinciale che seguirà gli interventi sia direttamente sul territorio che da remoto, attraverso sistemi di monitoraggio Gps, al fine di garantire l’efficacia e la copertura completa delle operazioni.

I primi due interventi di salatura dell’intera rete provinciale sono stati effettuati il 27 dicembre e il 2 gennaio scorsi. Parallelamente, in questi giorni, il personale della Provincia è impegnato anche in interventi localizzati di spargimento sale nei punti maggiormente critici, quali sovrappassi, tratti stradali in prossimità di alberature, zone d’ombra particolarmente soggette alla formazione di ghiaccio per limitare, per quanto possibile, la riduzione dell’aderenza del piano viabile.

La Provincia di Cremona ribadisce così il proprio costante impegno nella manutenzione e nella sicurezza della rete stradale, ringraziando gli operatori e le ditte coinvolte per il lavoro svolto e che continuerà anche nei prossimi giorni in base all’andamento delle condizioni meteorologiche.

