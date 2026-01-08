Jamie Vardy è tornato al gol contro il Cagliari, ma il suo contributo in fase realizzativa non è servito a regalare una vittoria alla Cremonese, fermata sul pareggio dai sardi. L’attaccante inglese ha commentato la gara in sala stampa.

Un punto guadagnato o due punti persi?

“Da una parte c’è delusione, ma abbiamo spinto fino alla fine, guardiamo il lato positivo e andiamo avanti”.

Quanto è importante per te aver ritrovato il gol?

“Non si è mai soddisfatti abbastanza quando si gioca da attaccante come me, mi fa piacere aver già siglato 5 gol, continuiamo così, con queste prestazioni possiamo raggiungere l’obiettivo”.

Cosa è mancato alla Cremo per vincere? Stasera per te primo assist…

“Nel calcio può succedere di essere rimontati, analizzeremo nei video nei prossimi giorni le cose che non hanno funzionato. L’assist? L’obiettivo è fare gol, ma soprattutto aiutare la squadra, quindi va benissimo”.

Nel finale sei stato sostituito ancora…

“Sicuramente quando si scende in campo si sa che si può essere sostituiti, abbiamo una serie di gare ravvicinate, quindi può accadere di essere richiamati in panchina, ci sta per dosare le forze al meglio”.

Quale il bilancio del girone d’andata della Cremo?

“La classifica è positiva, ma non dobbiamo avere cali di concentrazione. Continuiamo a spingere per raggiungere l’obiettivo di rimanere in Serie A”.

Mauro Maffezzoni

