In via Solferino a Cremona sta per chiudere un negozio: si tratta di “Original Marines”, aperto nel 2021, e che chiuderà i battenti il 14 febbraio 2026. Il negozio era specializzato in vendita di abiti per bambini ed era molto frequentate dalle mamme e dai papà cremonesi.

Un’altra vetrina che si spegne in pieno centro storico in un momento delicato per il commercio cittadino ma anche per l’economia (in generale) delle famiglie.

In Via Solferino sono stati pochi i negozi che hanno abbassato le saracinesche per poi non essere sostituiti (proprio Original Marines era entrato negli spazi occupati da un negozio di abbigliamento che allora si era trasferito). Resta la preoccupazione anche per le commesse che vi lavorano all’interno. A fine 2025 si era spenta in corso Campi un’altra vetrina, quella di Ingram. I problemi del commercio locale, stando alle parole stesse di molti commercianti, sono il caro affitti, il problema dei parcheggi (e del caro parcheggi) e il momento generale dell’economia.

FB

