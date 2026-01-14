Dopo Original Marines, si appresta a chiudere definitivamente i battenti anche la libreria Giunti di corso Campi, nel cuore del centro storico di Cremona. Dal 18 gennaio, dunque, un’altra saracinesca abbassata lungo una delle vie simbolo della città. Il punto vendita, peraltro, aveva aperto solo da pochi anni. Una scelta dovuta al costo dell’affitto, divenuto ormai insostenibile.

Restano quindi aperte solo le librerie Giunti collocate all’interno dei centri commerciali Cremona Po e Iper. Una scelta che riflette una tendenza ormai sempre più frequente: le grandi catene puntano ormai sulla grande distribuzione, dove i flussi sono garantiti, i parcheggi comodi e la permanenza dei clienti più lunga, a discapito dei negozi nei centri storici, sempre più svuotati di attività e funzioni.

Il caso di corso Campi non è isolato. Negli ultimi anni il centro storico ha visto ridursi progressivamente la presenza di esercizi culturali e di prossimità, sostituiti da vetrine temporanee o lasciati semplicemente vuoti.

© Riproduzione riservata