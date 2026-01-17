NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – E’ iniziato questa mattina poco dopo le 8:00 il viaggio della Fiamma Olimpica a Cremona, con la preparazione del gruppo che accompagnerà i tedofori presso il centro CR2 Sinapsi, nel parco del Morbasco.

Da qui, alle 8:30 il gruppo si è spostato in largo Moreni dove è stata accesa la fiaccola, quindi ha percorso viale Po, piazza Cadorna, via Giordano, via Mosa, via Santa Maria in Betlem, via Gaspare Pedone, via Bonomelli; fino ad arrivare in piazza Sant’Antonio Maria Zaccaria e piazza del Comune dove l’arrivo è previsto tra le 9:15 e le 9:25.

Qui, ad attendere il passaggio di testimone, tanti cremonesi di tutte le età che anno accolto festosamente i tedofori e scattato foto con loro, prima della ripartenza del gruppo attraverso via Solferino, per raggiungere una nuova tappa in galleria 25 Aprile.

Una marcia festosa con accompagnamento musicale, che ha rallegrato la grigia mattinata invernale, scortata dalle forze dell”ordine locali. I tedofori (tra di loro Giacomo Gentili, entrato in staffetta in via Giordano 9) che si sono alternati ogni 200 metri circa, sono stati rigorosamente scelti dalla Fondazione Milano Cortina, organizzatrice del tour promozionale dei Giochi Olimpici invernali in tutta la penisola.

