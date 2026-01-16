Oreste Perri ha portato la Fiamma Olimpica a Pavia nel percorso verso Milano Cortina 2026, vivendo una esperienza molto emozionante: “Ci sono momenti della vita che ti rimangono addosso per sempre e questo è uno di quelli. È stato un momento che non potrò più dimenticare”. L’ex campione azzurro di canoa, tre Olimpiadi da atleta e otto da allenatore, nonché ex sindaco di Cremona, è stato tra i tedofori della staffetta in riva al Ticino, ricevendo la torcia nella zona del Ponte Coperto alle 18.05.

“È come l’anello di una catena che si chiude dopo undici Olimpiadi vissute – ha raccontato –. Quel fuoco per me rappresenta lo sport”. Una chiamata arrivata in modo del tutto inatteso circa quindici giorni fa, accolta con sorpresa ed emozione: “Non è facile essere tedoforo, è stata una grande gioia”.

Accompagnato dall’amico Flavio Puerari, Perri ha percorso circa 200 metri prima di cedere la Fiamma al tedoforo successivo. Resta il rammarico per non aver potuto portare la torcia nella sua Cremona, ma lo spirito resta lo stesso: “Mi godrò comunque il passaggio cremonese. Ci tengo ad essere alla partenza di tappa di Giacomo Gentili”.

Cristina Coppola

