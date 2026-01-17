Piazza del Comune è stata l’epicentro del passaggio cremonese della Fiamma Olimpica, il tour attraverso la penisola organizzato dalla Fondazione Milano-Cortina 2026 che si concluderà giovedì 5 febbraio a Milano, per lo sprint finale della Road to the Games.

Molto caloroso il saluto dei cremonesi nella nostra piazza – simbolo, davanti al Torrazzo. Un altro momento di incontro con il simbolo delle Olimpiadi invernali è stato poco dopo in Galleria 25 Aprile dove gli allievi del conservatorio Monteverdi hanno dato vita a un momento musicale. Presente oltre alle autorità civili e sportive cittadine, il cremonese Giacomo Gentili, campione mondiale di canottaggio a Shanghai 2025 e vicecampione olimpico di Parigi 2024, capovoga del quattro di coppia azzurro.

Nelle ultime due giornate la Torcia Olimpica illuminerà i siti Olimpici milanesi: la Santa Giulia Ice Hockey Arena, sede delle gare di short track e di pattinaggio di figura, il Villaggio Olimpico di Milano e Rho Fiera con il Milano Ice Park che aprirà le proprie porte al Pattinaggio di velocità e alcune gare di hockey.

Nel cuore di Milano, la Fiamma raggiungerà Piazza del Duomo per l’ultima city celebration del Viaggio della Fiamma Olimpica.

