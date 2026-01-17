Ultime News

17 Gen 2026 Un po' di Milano-Cortina
a Cremona: le immagini
17 Gen 2026 Alla Cgil le ragioni del "no"
al referendum sulla Giustizia
17 Gen 2026 Denunciato per tentata rapina
aggravata l'aggressore del capotreno
17 Gen 2026 Sfratto Aler, centrodestra:
"Da ottobre il Comune sapeva"
17 Gen 2026 Torna "24Minuti" su CR1
e domenica ci porta in Antartide
Un po' di Milano-Cortina
a Cremona: le immagini

Fotogallery Gianpaolo Guarneri (Studio B12)
Piazza del Comune è stata l’epicentro del passaggio cremonese della Fiamma Olimpica, il tour attraverso la penisola organizzato dalla Fondazione Milano-Cortina 2026 che si concluderà giovedì 5 febbraioMilano, per lo sprint finale della Road to the Games.

Molto caloroso il saluto dei cremonesi nella nostra piazza – simbolo, davanti al Torrazzo. Un altro momento di incontro con il simbolo delle Olimpiadi invernali è stato poco dopo in Galleria 25 Aprile dove gli allievi del conservatorio Monteverdi hanno dato vita a un momento musicale. Presente oltre alle autorità civili e sportive cittadine, il cremonese Giacomo Gentili, campione mondiale di canottaggio a Shanghai 2025 e vicecampione olimpico di Parigi 2024, capovoga del quattro di coppia azzurro.

Nelle ultime due giornate la Torcia Olimpica illuminerà i siti Olimpici milanesi: la Santa Giulia Ice Hockey Arena, sede delle gare di short track e di pattinaggio di figura, il Villaggio Olimpico di Milano e Rho Fiera con il Milano Ice Park che aprirà le proprie porte al Pattinaggio di  velocità e alcune gare di hockey.

Nel cuore di Milano, la Fiamma raggiungerà Piazza del Duomo per l’ultima city celebration del Viaggio della Fiamma Olimpica.

 

 

