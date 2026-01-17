È iniziato questa mattina poco dopo le 8:00 il viaggio della Fiamma Olimpica a Cremona, con la preparazione del gruppo incaricato di seguire i tedofori presso il centro CR2 Sinapsi, nel parco del Morbasco.

Da qui, alle 8:30 il gruppo si è spostato in largo Moreni dove è stata accesa la fiaccola, quindi ha percorso viale Po, piazza Cadorna, via Giordano, via Mosa, via Santa Maria in Betlem, via Gaspare Pedone, via Bonomelli; fino ad arrivare in piazza Sant’Antonio Maria Zaccaria e piazza del Comune poco dopo le 9:15.

Una marcia festosa con accompagnamento musicale, che ha rallegrato la grigia mattinata invernale, scortata dalle forze dell’ordine locali. I tedofori (tra di loro Giacomo Gentili, entrato in staffetta in via Giordano 9) che si sono alternati ogni 200 metri circa, sono stati rigorosamente scelti dalla Fondazione Milano Cortina, organizzatrice del tour promozionale dei Giochi Olimpici invernali in tutta la penisola. Top secret l’elenco della trentina di tedofori che si sono alternati in città, in gran parte bresciani.

In Piazza del Comune ad attendere il passaggio di testimone, tanti cremonesi di tutte le età che hanno accolto i tedofori e scattato foto con loro, prima della ripartenza del gruppo attraverso via Solferino, per raggiungere galleria 25 Aprile dove la fiaccola ha sfilato velocemente tra la folla. Gli allievi del Conservatorio Claudio Monteverdi hanno tenuto un breve momento musicale, alla presenza del sindaco Andrea Virgilio e dell’assessore allo sport Luca Zanacchi e delle massime cariche sportive locali, dal Panathlon alle Stelle del Coni.

Il gruppo ha fatto rotta verso via Palestro alla volta di via Dante, piazza Risorgimento, via Bergamo, via Castelleone, via S. Ambrogio e via Sesto fino a largo Ragazzi del ‘99 (ore 10 circa), dove la staffetta ha lasciato Cremona per dirigersi verso Crema e da qui sul lago d’Iseo: passaggio a Sarnico, Iseo e infine Brescia, sede di tappa.

