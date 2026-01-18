“Voglio dire grazie, sinceramente, al questore di Cremona e a tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine per i controlli che stanno portando avanti nei locali. È un lavoro che spesso non si vede, ma che può salvare vite.

Quello che è accaduto a Crema poteva avere conseguenze molto più gravi. Per fortuna non è successo. Ma non possiamo affidarci alla fortuna”. A scrivere queste parole è il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana su Facebook in merito ai controlli da parte delle forze dell’ordine di Cremona e alla sospensione di licenze sul territorio. Una a Cremona e una Crema dove, in una discoteca, sono andati a fuoco gli addobbi al soffitto, facendo rievocare subito le immagini atroci di Crans Montana.

“Per questo sento il dovere di rivolgermi direttamente ai gestori dei locali: vi chiedo di non utilizzare più fontanelle pirotecniche o effetti simili nei locali al chiuso. Non è una richiesta solo formale, è un appello umano. Un attimo di spettacolo non vale il rischio di una tragedia” conclude” Tutti ricordiamo cosa è successo a Crans. Tutti sappiamo quanto dolore può nascere in pochi secondi. Facciamo in modo che non accada mai più.

La sicurezza delle persone, dei ragazzi, delle famiglie che entrano in un locale per divertirsi, deve venire prima di tutto. Sempre”.

