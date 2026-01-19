Il centrocampista grigiorosso Warren Bondo è intervenuto in zona mista ai microfoni di CR1 nel post partita di Cremonese-Hellas Verona, sfida valida per la 21ª giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni.

La vittoria manca da diverse partite, ma avete mosso la classifica. Come vivete questo momento?

“Come dice il mister, ci sono momenti in cui le cose vanno bene e altri in cui vanno male. In questo secondo caso bisogna mantenere alto lo spirito di gruppo, oggi è stata una partita non bellissima contro una squadra forte ma è arrivato un punto importante per il nostro percorso”.

Siete comunque saliti a 23 punti in classifica…

“Abbiamo fatto un bel girone di andata, ma ciò che conta è quello di ritorno. Superiamo questo momento difficile e continuiamo a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo”.

All’andata avete concesso più occasioni, oggi la Cremo l’ha affrontata meglio…

“Sì, in quell’occasione non abbiamo fatto benissimo, mentre oggi avremmo anche potuto vincere, così come loro, e ci portiamo a casa questo punto”.

Come ti sei trovato con Grassi e Vandeputte a centrocampo?

“Io sono a disposizione del mister e posso giocare sia come mezzala da entrambi i lati che da play, l’importante è aiutare la squadra”.

Questo punto vi dà fiducia per le prossime partite?

“Sì, contro la Juventus abbiamo perso, ma abbiamo subito spostato il focus sulla partita di stasera e la prossima con il Sassuolo. Oggi non abbiamo preso gol, possiamo fare di più, ma continueremo a lavorare per inseguire la classifica”.

