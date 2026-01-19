Un match bloccato, giocato sul dettaglio, senza troppe emozioni. La Cremonese pareggia in casa 0-0 contro l’Hellas Verona. Davanti ai quasi 11 mila dello Zini, i grigiorossi ottengono un ulteriore punto in chiave salvezza.

All’8’ Vardy supera il centrocampo e cerca l’eurogol, la palla termina di poco alta. Al 12’ Ebosse stacca più in alto di tutti su sviluppi di corner calciato da Giovane, ma di testa mette fuori. Al 14’ grande occasione per Barbieri, che supera un avversario e calcia, ma la mira è leggermente larga. La partita a questo punto, visto anche il peso dei punti in palio, diventa a tratti sporca, molto spezzettata da falli tattici. Al 38’ Giovane viene servito in profondità, l’attaccante calcia col mancino, Audero si supera e mette in corner. Al 41’ Vandeputte batte una punizione dalla trequarti, Terracciano cerca la deviazione di testa, ma un difensore del Verona riesce a mettere in corner.

Nella ripresa la Cremo prova ad alzare i giri del motore e al 51’ va vicina al vantaggio con Grassi, che da fuori calcia in controbalzo, sfiorando il palo della porta difesa da Perilli. Al 57’ Barbieri serve Bonazzoli al centro dell’area, il 90 grigiorosso tira col mancino, trovando però la respinta della difesa avversaria. Al 68’ Vardy cerca e trova in profondità Vandeputte, che tira da fuori col destro, ma Perilli blocca in due tempi. Al minuto 80 Orban scatta in fascia e scarica per Bernede che calcia di prima, Audero mette in corner. All’84’ brivido per la Cremo, con Giovane che batte Audero in semirovesciata, ma partendo da posizione irregolare. All’89’ è ancora Giovane a calciare da fuori, sfiorando il palo.

E’ l’ultima emozione del match che scivola sullo 0-0 fino al triplice fischio. Cremonese che sale a quota 23 punti, a +6 sulla zona retrocessione. Prossimo impegno per i grigiorossi domenica 25 gennaio in trasferta contro il Sassuolo.

Simone Guarnaccia

