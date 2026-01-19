Uno dei tanti ex della partita, vale a dire il difensore grigiorosso Federico Ceccherini, si è presentato in conferenza stampa per commentare il pareggio tra Cremonese e Verona.

Ci si aspettava qualcosa di più davanti da parte della Cremo in questa gara…

“Concordo, ci aspettavamo un primo tempo aggressivo del Verona, nella ripresa volevamo trovare di più le punte. Invece, potevamo fare di più davanti e dietro abbiamo concesso occasioni, anche se non clamorose”.

A centrocampo manca un cervello?

“E’ un momento che va così. In tante partite l’uomo che ha ricoperto quel compito c’è stato. Dobbiamo tornare quelli di prima al più presto”.

Vardy e Bonazzoli sono sembrati molto nervosi.

“Li posso capire tutti e due, quando tocchi pochi palloni subentra nervosismo, ma Jamie e Federico si sacrificano molto e sono convinto che torneranno a fare bene come nelle prime partite”.

Si può dire che alla fine tra le due contendenti ha prevalso la paura di perdere?

“Sapevamo che il Verona si giocava tutto. Sapevamo che perdere sarebbe costato molto a noi. In gare di questo tipo, più passa il tempo ed è normale che accada questo. Quando non riesci a vincere, ti prendi un punto che smuove la classifica ed è sempre meglio di una sconfitta”.

Mauro Maffezzoni

