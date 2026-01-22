Siamo nel 1998 quando nel sito ex Cave Rocca di Fiesse, in provincia di Brescia ma a pochissimi chilometri da Volongo e Pessina in territorio cremonese, si registra l’abbandono da parte della proprietà e l’arrivo di un grosso accumulo di materiali e rifiuti.

Dopo quasi 30 anni, qualche giorno fa sono iniziate le operazioni di rimozione dei rifiuti. L’intervento in questa prima fase si concentra sul cumulo principale, massa complessiva di circa 33.000 metri cubi, composta da una miscela di inerti e polveri di abbattimento fumi industriali. Materiale che presenta una tossicità dovuta all’alto contenuto di materiali pesanti, dannosi per l’ambiente.

Rimozione suddivisa in 10 lotti, il primo ha ottenuto dalla Regione Lombardia uno stanziamento di 2 milioni di euro e permetterà di completare le attività previste per questa primavera. “Finalmente – dice il sindaco di Fiesse Sergio Cavallini – sono partite le opere di rimozione e messa in sicurezza del sito inquinato Cave Rocca. Ringrazio l’assessore regionale all’Ambiente Giorgio Maione, il quale ha preso a cuore questo enorme problema e ha fatto di tutto per cercare di inserirlo tra i finanziamenti regionali”.

La Giunta regionale ha così provveduto a finanziare un secondo lotto con ulteriori 2 milioni e l’impegno a garantire tutte le risorse necessarie per i successivi lotti. SB

