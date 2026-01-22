Cremona ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Comune Turistico Riciclone assegnato da Legambiente nell’ambito dell’iniziativa Comuni Ricicloni, che valorizza le comunità locali impegnate in una gestione sostenibile ed efficiente dei rifiuti e dei servizi ambientali.

La consegna è avvenuta giovedì 22 gennaio all’Università degli Studi di Bergamo, che ha appunto ospitato la trentaduesima edizione di Comuni Ricicloni, l’evento di Legambiente Lombardia che fa il punto sulla gestione dei rifiuti nella regione. L’attestato è stato ritirato dall’assessore al Turismo Luca Burgazzi e dall’assessora all’Ambiente Simona Pasquali affiancati da Marina Venturi, dirigente del Settore Ambiente e Transizione ecologica del Comune di Cremona.

“Questo riconoscimento – dichiara l’assessore Luca Burgazzi – è motivo di grande orgoglio per tutta la città. Essere riconosciuti come Comune Turistico Riciclone conferma il valore della nostra azione amministrativa che unisce sostenibilità ambientale e attrattività turistica. Puntiamo a far sì che chi visita Cremona non solo scopra le nostre eccellenze culturali e paesaggistiche, ma apprezzi anche un modello di città responsabile e attenta all’ambiente. Il riconoscimento arriva in un momento significativo per Cremona, che continua a rafforzare la sua immagine come destinazione turistica di qualità e come comunità attenta alle sfide ambientali e alla transizione ecologica”.

“Il riconoscimento ricevuto oggi – aggiunge l’assessora Simona Pasquali – testimonia il rilevante lavoro condiviso con cittadini, operatori e tutto lo staff del Settore Ambiente, in particolare con la dirigente Marina Venturi, volto a migliorare sempre di più la raccolta differenziata, ridurre i rifiuti e promuovere buone pratiche di economia circolare. Siamo convinti che l’impegno per l’ambiente sia un valore aggiunto per la qualità della vita e per il turismo sostenibile della nostra città. Un ringraziamento naturalmente va anche al gestore”.

Il report di Legambiente di quest’anno, basato sui dati 2024, fotografa un fondamentale aspetto della transizione ecologica in collaborazione con ARPA Lombardia e con il sistema Or.S.O, che da anni colleziona i dati dell’andamento dei rifiuti in Lombardia, con un modello esportato ormai in tutta Italia. Comuni Ricicloni 2025 è stato patrocinato da Regione Lombardia, ARPA Lombardia, ANCI Lombardia e dall’Università degli Studi di Bergamo.

Questa edizione di Comuni Ricicloni ha introdotto una menzione speciale per i comuni turistici che riescono, nonostante l’afflusso di visitatori, a mantenere ottime prestazioni nella gestione dei rifiuti urbani. Per rientrare in questo elenco, i comuni devono avere una raccolta differenziata sopra l’80% ed essere indicati dall’ISTAT come turistici. Il fenomeno turistico talvolta mette a dura prova i servizi di igiene urbana. Risulta quindi molto importante alzare l’attenzione sul tema per garantire la vivibilità del territorio tutto l’anno ai residenti diffondendo, al contempo, una cultura della sostenibilità turistica.

Tra le città capoluogo, sono Cremona e Mantova a superare l’80% di differenziata, con un quantitativo di secco indifferenziato pro capite di 84 kg abitante all’anno per Mantova e poco sotto i 100 kg per abitante all’anno per Cremona.

