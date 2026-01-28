Si erano allontanate da Crema: le tre minorenni ritrovate dai Carabinieri

Sono state rintracciate dall’Arma dei Carabinieri le tre ragazze minori, allontanatesi nella mattinata di lunedì dalla comunità di Crema che le ospitava.

Immediatamente dopo la denuncia di scomparsa, presentata al Comando Stazione Carabinieri di Crema, dopo che le ragazze non si erano presentate in classe all’istituto Falcone e Borsellino di Offanengo, è stato attivato il Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinato dalla Prefettura.

“L’immediata e articolata attività – spiega la Prefettura di Cremona -, posta in essere dall’Arma dei Carabinieri con elevata professionalità e particolare sensibilità, anche in collaborazione con i comandi delle province limitrofe, ha fatto emergere l’opportunità di attivare la prevista Cabina di Regia prefettizia. Ciò al fine di consentire un esame tempestivo, congiunto e in tempo reale di tutti gli elementi informativi progressivamente acquisiti”.

Le attività di ricerca, supportate anche dall’ausilio dei sistemi di videosorveglianza disponibili, “sono state condotte con assoluta professionalità e grande impegno di uomini e mezzi dai reparti territoriali dell’Arma dei Carabinieri, con il concorso delle altre Forze di polizia competenti”: precisa la Prefettura di Cremona.

L’esito positivo delle ricerche conferma l’efficacia del modello di coordinamento interistituzionale attuato dalla Prefettura.

