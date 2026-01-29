Cremonese, nonostante le assenze cresce l’attesa per la sfida contro l’Inter

Una sfida più che impegnativa, in un momento non particolarmente semplice della stagione. La Cremonese si avvicina al match casalingo di domenica 1° febbraio contro la capolista Inter. Allo Zini i grigiorossi sono chiamati a una partita complicata, in cui servirà una prestazione praticamente perfetta per ottenere punti.

In tutto questo mister Nicola dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti. Sicuramente non sarà della partita contro i nerazzurri Tommaso Barbieri, squalificato a seguito del giallo rimediato contro il Sassuolo. Sulla destra ballottaggio quindi tra Zerbin e Floriani Mussolini su tutti.

Out anche Michele Collocolo, rientrato dal primo minuto al Mapei Stadium e costretto al cambio per elongazione del tendine del retto femorale. Questo dovrebbe portarlo a saltare alcune giornate di campionato. Infortunato, sempre a centrocampo, Warren Bondo: la distrazione muscolare lo terrà fuori sicuramente domenica, il suo rientro è previsto per la gara contro il Genoa, ma non è da escludere una potenziale convocazione già contro l’Atalanta il 9 febbraio.

Si proverà a recuperare invece Martìn Payero. Il problema del centrocampista argentino non è così grave, la sua eventuale presenza darebbe respiro a Nicola, al momento con gli uomini contati in quella zona di campo. A prescindere dalle tante assenze e dal risultato finale, alla Cremonese servirà una prestazione di spessore contro l’Inter, per ritrovare positività e certezze in vista dei prossimi impegni.

