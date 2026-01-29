Ultime News

Cremonese, nonostante le assenze cresce l’attesa per la sfida contro l’Inter

di Simone Guarnaccia

Cremonese attesa da una sfida di grande prestigio: domenica allo Zini arriva la capolista Inter. Nonostante le diverse assenze, i grigiorossi cercano una prestazione di spessore per ritrovare fiducia e continuità

Warren Bondo, assente contro l'Inter
Una sfida più che impegnativa, in un momento non particolarmente semplice della stagione. La Cremonese si avvicina al match casalingo di domenica 1° febbraio contro la capolista Inter. Allo Zini i grigiorossi sono chiamati a una partita complicata, in cui servirà una prestazione praticamente perfetta per ottenere punti.

In tutto questo mister Nicola dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti. Sicuramente non sarà della partita contro i nerazzurri Tommaso Barbieri, squalificato a seguito del giallo rimediato contro il Sassuolo. Sulla destra ballottaggio quindi tra Zerbin e Floriani Mussolini su tutti.

Out anche Michele Collocolo, rientrato dal primo minuto al Mapei Stadium e costretto al cambio per elongazione del tendine del retto femorale. Questo dovrebbe portarlo a saltare alcune giornate di campionato. Infortunato, sempre a centrocampo, Warren Bondo: la distrazione muscolare lo terrà fuori sicuramente domenica, il suo rientro è previsto per la gara contro il Genoa, ma non è da escludere una potenziale convocazione già contro l’Atalanta il 9 febbraio.

Si proverà a recuperare invece Martìn Payero. Il problema del centrocampista argentino non è così grave, la sua eventuale presenza darebbe respiro a Nicola, al momento con gli uomini contati in quella zona di campo. A prescindere dalle tante assenze e dal risultato finale, alla Cremonese servirà una prestazione di spessore contro l’Inter, per ritrovare positività e certezze in vista dei prossimi impegni.

