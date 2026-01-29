Dal Mit di Boston all'Aselli, parlano le studentesse: "Cremona una sorpresa"

Leggi anche: 08 Gen 2026 Dal Mit di Boston al liceo Aselli

per insegnare chimica e AI

Tre settimane di lezioni, ma soprattutto di quotidianità condivisa. Serena Yeh e Sanskriti Singh, studentesse dell’MIT di Boston hanno salutato le 16 le classi del liceo Aselli, tra quinte e quarte, con cui hanno sperimentato l’insegnamento delle materie STEM in lingua inglese. Un progetto e una esperienza appagante che le professoresse promuovono a pieni voti e che puntano già a replicare per l’anno prossimo.

Tra le responsabili del progetto, la docente di lingua inglese Grazia Maria Rubini: “È stata veramente un’esperienza molto appagante ed emozionante, che ha visto l’ausilio di tutti i colleghi delle discipline coinvolte, quindi informatica, scienze e inglese, ma anche altri colleghi, che hanno aperto la loro lezione ad un’esperienza estremamente multidisciplinare come questa”.

Una sperimentazione riuscita per tutti gli studiosi di scienze, chimica e informatica che hanno avuto delle loro coetanee come insegnanti, come racconta la vicepreside dell’Aselli Gabriella Cattaneo: “Anche rispetto agli anni scorsi dove avevamo trattato le biotecnologie, quest’anno abbiamo introdotto questa nuova sperimentazione, diciamo. Parlo di sperimentazione proprio perché abbiamo poi sperimentato il laboratorio di chimica. Noi qua facciamo normalmente i laboratori, però poter mettere a punto delle metodiche dei laboratori con una studentessa dell’MIT, direi che è diverso”.

Per le ragazze americane è stata invece l’occasione di conoscere Cremona e l’Italia. La prima a parlare è la studentessa del MIT Serena Yeh: “È stato molto bello, sono stati tutti accoglienti e ho amato ogni cosa, il cibo soprattutto. Cremona è una città bellissima da visitare a piedi, ha tutto a portata di mano. Per quanto riguarda l’esperienza con gli studenti, mi hanno fatto molte domande sul MIT, spero riescano a coronare i loro sogni e gli auguro il meglio”.

Fa eco Sanskriti Singh: “Mi è piaciuta molto Cremona perché è diversa rispetto alle città a cui sono abituata. Tutti mi dicevano che fosse una cittadina piccola, ma in realtà mi è piaciuta proprio per questo. Qui ho insegnato intelligenza artificiale, che è il mio corso di studi al MIT, mi sono divertita a spiegare l’etica di studiare questa cosa e di come funziona l’apprendimento delle varie intelligenze artificiali”.

