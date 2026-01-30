Una giornata intensa, divisa tra pagine e palcoscenico, per Walter Veltroni. Nel pomeriggio l’incontro con i lettori per la presentazione del suo nuovo romanzo Buonvino e l’omicidio dei ragazzi (Marsilio), sesto titolo della serie ambientata al commissariato di Villa Borghese.

“È il sesto libro della serie – ha spiegato Veltroni – e questa volta Buonvino deve indagare sull’assassinio di una ragazza di 17 anni che viene trovata impiccata a un orologio che l’ha uccisa attraverso lo spostamento delle lancette e deve capire chi l’ha legata ed entra così in un universo che è quello dei ragazzi, un universo complesso, contraddittorio segnato da disagio ma anche da grande vitalità e, per questa via, Buonvino che è un ragionatore alla fine convocando tutti i sospettati e con una serie di colpi di scena arriverà a a trovare l’assassino”.

Alla domanda sul suo passaggio dalla politica alla scrittura, Veltroni ha spiegato: “Non è stata una transizione. Ho cominciato a scrivere romanzi quando facevo ancora il sindaco. La scrittura è sempre stata una passione, quasi di famiglia. È un modo diverso di continuare l’impegno civile”.

La sera, lo stesso filo narrativo si è spostato sul palco del Teatro Ponchielli con Le emozioni che abbiamo vissuto. Uno spettacolo che attraversa gli anni Sessanta fino ai Duemila: Kennedy e Martin Luther King, la musica dei Beatles e di Gianni Morandi, il Vietnam, la cultura hippie, fino all’11 settembre. Un racconto accompagnato da immagini e video, con Veltroni affiancato dal giovane pianista torinese Gabriele Rossi, in un dialogo tra generazioni.

“Sono qui soprattutto per lo spettacolo – ha concluso – e abbiamo abbinato volentieri anche la presentazione del libro. Cremona è sempre una città meravigliosa”.

