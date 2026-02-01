Cremonese in emergenza: la sfida contro l'Inter si fa sempre più complessa

Ci sarà sicuramente il pubblico delle grandi occasioni allo Zini per Cremonese-Inter, i padroni di casa affronteranno la prima della classe che sta vivendo un momento perfetto, i grigiorossi dal canto loro si ritrovano con squadra ridotta ai minimi termini, come ha puntualizzato lo stesso Nicola alla vigilia.

Sono assenti Barbieri per squalificata, Bondo, Collocolo, Moumbagna, Payero e Sanabria. Tra questi rischiava di aggiungersi anche Floriani Mussolini, recuperato in extremis dopo qualche giorno di febbre.

Il tecnico grigiorosso potrà comunque contare sui nuovi arrivati Milan Djuric per l’attacco e Youseff Maleh a centrocampo, ma ovviamente la situazione è molto critica, soprattutto per il momento che sta vivendo la squadra.

L’inter dovrà fare sicuramente a meno di Barella, Chalanoglu e Dumfries, a questi si è aggiunto nel pomeriggio di sabato anche Carlos Aguusto per un affaticamento muscolare durante la rifinitura.

Nicola in conferenza stampa ha rifiutato l’idea di cambiare modulo, quindi, ci si aspetta la formazione tipo delle ultime uscite: Audero tra i pali e difesa a tre Terracciano, Bianchetti e Baschirotto. Floriani Mussolini esterno destro al posto di Barbieri e Pezzella a sinistra. Zerbin come mezzala con Vandeputte e Grassi in regia, a meno di una mossa a sorpresa con Maleh titolare, In attacco Bonazzoli e Vardy sono intoccabili.

Per l’Inter, in porta ancora Sommer, in difesa invece il tridente titolare con Akanji in mezzo, Bisseck e Bastoni braccetti. A centrocampo Sucic e Mkhitaryan come mezzali con Zielinski play. In attacco la coppia titolare dovrebbe essere Lautaro e Pio Esposito, visto che Thuram e Bonny sono partiti dall’inizio in Champions contro il Borussia Dortmund.

