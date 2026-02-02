Cremonese, altro botto: è fatta per il difensore del Cagliari Sebastiano Luperto

Un ritorno di fiamma improvviso, che scalda le ultime ore di calciomercato. La Cremonese infatti è sempre più vicina a Sebastiano Luperto, difensore del Cagliari. L’intesa di massima è stata trovata negli ultimi minuti con il classe ‘96 e con la società sarda.

La società grigiorossa è pronta dunque a regalare un ulteriore rinforzo a Davide Nicola, per aggiungere esperienza al reparto difensivo. Un giocatore da 198 presenze in Serie A, un pilastro di una diretta concorrente come il Cagliari. Nicola tra l’altro conosce bene il difensore, visto che l’ha già allenato sia in Sardegna, sia all’Empoli. Luperto supera quindi la concorrenza di Steve Kapuadi del Legia Varsavia, che nelle ultime ore sembrava poter essere il prescelto per la difesa, ma non è stato trovato un accordo sul contratto del calciatore.

Discorso diverso per Jacopo Fazzini della Fiorentina. Il centrocampista è in uscita dai viola, ma la società gigliata non vorrebbe cedere un proprio giocatore a una diretta concorrente come la Cremonese.

