Cremonese, contro l’Inter segnali incoraggianti in vista dei prossimi impegni

Una partita di sacrificio nell’arco dei 90 minuti, qualche buona occasione non concretizzata, il tutto unito al valore indiscutibile degli avversari. Questa, in sintesi, la partita della Cremonese contro l’Inter. Allo Zini i nerazzurri passano 2-0, ma la prestazione grigiorossa porta comunque positività in vista dei prossimi impegni.

Il primo squillo è di Pio Esposito, che di testa colpisce debole, Audero blocca. Il rinvio del portiere grigiorosso poco dopo non è impeccabile, la palla arriva a Lautaro Martinez, che da fuori sfiora il bersaglio grosso. Al 16’ però il capitano dell’Inter di testa è più preciso, su corner battuto da Dimarco, e sblocca l’incontro, trovando il suo 13° gol in campionato. La reazione della Cremo è immediata e capita sui piedi di Ceccherini, che riceve la respinta errata di Bisseck, ma col destro da ottima posizione mette fuori. Una chance ancor più grande capita a Jamie Vardy, al minuto 28, su assist di Bonazzoli, ma l’attaccante inglese sbaglia il primo controllo e consente a Sommer l’uscita con i piedi a spazzare. E’ il preludio alla beffa, che arriva due minuti dopo: Zielinski ci prova dal limite col mancino, Audero non legge bene la traiettoria, la palla lo supera per il 2-0. La Cremo insiste comunque alla ricerca del gol, e lo sfiora con Bonazzoli, che dal limite mette in difficoltà Sommer.

Nella ripresa anche Zerbin, su filtrante dell’esordiente grigiorosso Maleh, ci prova dalla destra, Sommer blocca. Dopo una fase bloccata di secondo tempo, i ragazzi di Nicola alzano il ritmo nel finale, grazie anche alle sostituzioni, su tutte l’ingresso di Djuric. Il cross di Pezzella va proprio alla ricerca della testa del bosniaco, che non trova la deviazione di poco. All’84’ poi Zerbin colpisce un palo clamoroso, andando a un passo dal riaprire la partita.

E’ l’ultima emozione di un match che porta zero punti alla Cremonese, ma tante consapevolezze in vista delle prossime partite. Grigiorossi che restano fermi a quota 23 punti, ma comunque a +6 sulla zona retrocessione. Una prestazione da cui ripartire, nell’attesa di sfidare in trasferta l’Atalanta.

