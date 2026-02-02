Ecco l'ufficialità: Morten Thorsby nuovo centrocampista della Cremonese

Dopo l’arrivo in mattinata al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” e in seguito alle visite mediche di rito, Thorsby ha firmato diventando ufficialmente un nuovo centrocampista della Cremonese, pronto per mettersi a disposizione del tecnico Nicola.

Ecco il comunicato ufficiale della società grigiorossa: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Genoa CFC i diritti alle prestazioni sportive di Morten Thorsby. Nato a Oslo il 5 maggio del 1996, Thorsby è un centrocampista abile nei duelli aerei che porta alla Cremonese tutta l’esperienza accumulata nella prima parte di carriera: dopo essersi formato calcisticamente in patria, ha giocato un totale di 159 partite in Serie A, 115 in Eredivisie e 24 in Bundesliga indossando le maglie di Sampdoria, Genoa, Heerenveen e Union Berlino. Nella stagione corrente è sceso in campo 13 volte, mettendo a segno 2 gol e registrando un assist. A livello internazionale vanta 29 presenze con la Nazionale maggiore della Norvegia, con la quale ha recentemente conquistato una storica qualificazione ai Mondiali del 2026. Benvenuto in grigiorosso, Morten!”.

© Riproduzione riservata