Ecco l'ufficialità: Morten Thorsby nuovo centrocampista della Cremonese

Il norvegese arriva a titolo definitivo dal Genoa, dove nella prima parte di stagione ha collezionato 13 presenze, 2 gol e un assist in Serie A. Si tratta del terzo movimento in entrate del mercato invernale dei grigiorossi

Morten Thorsby con il direttore sportivo Simone Giacchetta
Dopo l’arrivo in mattinata al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” e in seguito alle visite mediche di rito, Thorsby ha firmato diventando ufficialmente un nuovo centrocampista della Cremonese, pronto per mettersi a disposizione del tecnico Nicola.

Ecco il comunicato ufficiale della società grigiorossa: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Genoa CFC i diritti alle prestazioni sportive di Morten Thorsby. Nato a Oslo il 5 maggio del 1996, Thorsby è un centrocampista abile nei duelli aerei che porta alla Cremonese tutta l’esperienza accumulata nella prima parte di carriera: dopo essersi formato calcisticamente in patria, ha giocato un totale di 159 partite in Serie A, 115 in Eredivisie e 24 in Bundesliga indossando le maglie di Sampdoria, Genoa, Heerenveen e Union Berlino. Nella stagione corrente è sceso in campo 13 volte, mettendo a segno 2 gol e registrando un assist. A livello internazionale vanta 29 presenze con la Nazionale maggiore della Norvegia, con la quale ha recentemente conquistato una storica qualificazione ai Mondiali del 2026. Benvenuto in grigiorosso, Morten!”.

