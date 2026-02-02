Ultime ore di calciomercato, Thorsby è arrivato al Centro Sportivo "Giovanni Arvedi"
E' fatta per il centrocampista norvegese, in arrivo dal Genoa, che sta sostenendo le visite mediche per diventare grigiorosso. Per la difesa ipotesi Luperto, ma si sonda anche il mercato estero. Johnsen è a Palermo
Ultimo giorno di mercato e Cremonese attivissima, a caccia degli ultimi rinforzi da regalare al tecnico Davide Nicola. E’ arrivato in queste ore al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” un altro rinforzo per il centrocampo: si tratta di Morten Thorsby, che lascia il Genoa. Il norvegese ha il contratto in scadenza ed è stato corteggiato a lungo dal direttore sportivo Simone Giacchetta durante questa parentesi invernale di mercato.
Alla fine il dirigente grigiorosso è riuscito a convincere società e giocatore, tanto che il 29enne nato a Oslo in queste ore ha raggiunto il quartier generale della Cremonese per chiudere il trasferimento, molto probabilmente nel pomeriggio, dopo aver sostenuto le visite mediche di rito. Dopo Maleh, quindi, a centrocampo mister Nicola avrà come rinforzo anche Thorsby.
Ma non finisce qui. La dirigenza grigiorossa è in cerca anche di altri rinforzi, soprattutto in difesa, dove negli scorsi giorni è saltato l’affare Luca Marianucci, passato dal Napoli al Torino. Il nome che viene con insistenza associato a quello della Cremonese per rinforzare il reparto arretrato è quello di Sebastiano Luperto del Cagliari, ma non sono escluse altre piste. In uscita potrebbe esserci Federico Ceccherini, che è in scadenza di contratto con i grigiorossi, ma una sua eventuale partenza durante questa parentesi invernale di mercato è legata all’arrivo di un altro difensore che possa prendere il suo posto. E si cerca un destinazione possibile per Faris Moumbagna.
Per la difesa i grigiorossi hanno sondato quattro nomi sul mercato estero: Rasmus Nicolaisen del Tolosa, Gautier Lloris del Le Havre, Steve Kapuadi del Legia Varsavia e Maxim Dekker dell’AZ Alkmaar.
C’è poi la trattativa con il Palermo, che spinge fortissimo per avere Dennis Johnsen, che sta già sostenendo le visite mediche con i siciliani. Se tutto andrà per il verso giusto, l’ultimo giorno di mercato dovrebbe portare l’attaccante norvegese alla corte di Pippo Inzaghi.
In generale, però, le ultime ore di mercato (che chiude i battenti alle ore 20:00) sono imprevedibili e potrebbero offrire opportunità che la Cremonese è pronta eventualmente a cogliere. Non sono escluse quindi altre novità in giornata.