Ultime ore di calciomercato, Thorsby è arrivato al Centro Sportivo "Giovanni Arvedi"

Ultimo giorno di mercato e Cremonese attivissima, a caccia degli ultimi rinforzi da regalare al tecnico Davide Nicola. E’ arrivato in queste ore al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” un altro rinforzo per il centrocampo: si tratta di Morten Thorsby, che lascia il Genoa. Il norvegese ha il contratto in scadenza ed è stato corteggiato a lungo dal direttore sportivo Simone Giacchetta durante questa parentesi invernale di mercato.

Alla fine il dirigente grigiorosso è riuscito a convincere società e giocatore, tanto che il 29enne nato a Oslo in queste ore ha raggiunto il quartier generale della Cremonese per chiudere il trasferimento, molto probabilmente nel pomeriggio, dopo aver sostenuto le visite mediche di rito. Dopo Maleh, quindi, a centrocampo mister Nicola avrà come rinforzo anche Thorsby.

Ma non finisce qui. La dirigenza grigiorossa è in cerca anche di altri rinforzi, soprattutto in difesa, dove negli scorsi giorni è saltato l’affare Luca Marianucci, passato dal Napoli al Torino. Il nome che viene con insistenza associato a quello della Cremonese per rinforzare il reparto arretrato è quello di Sebastiano Luperto del Cagliari, ma non sono escluse altre piste. In uscita potrebbe esserci Federico Ceccherini, che è in scadenza di contratto con i grigiorossi, ma una sua eventuale partenza durante questa parentesi invernale di mercato è legata all’arrivo di un altro difensore che possa prendere il suo posto. E si cerca un destinazione possibile per Faris Moumbagna.

Per la difesa i grigiorossi hanno sondato quattro nomi sul mercato estero: Rasmus Nicolaisen del Tolosa, Gautier Lloris del Le Havre, Steve Kapuadi del Legia Varsavia e Maxim Dekker dell’AZ Alkmaar.

C’è poi la trattativa con il Palermo, che spinge fortissimo per avere Dennis Johnsen, che sta già sostenendo le visite mediche con i siciliani. Se tutto andrà per il verso giusto, l’ultimo giorno di mercato dovrebbe portare l’attaccante norvegese alla corte di Pippo Inzaghi.

In generale, però, le ultime ore di mercato (che chiude i battenti alle ore 20:00) sono imprevedibili e potrebbero offrire opportunità che la Cremonese è pronta eventualmente a cogliere. Non sono escluse quindi altre novità in giornata.

