Ora è ufficiale, Sebastiano Luperto è un nuovo difensore della Cremonese

Mission impossible riuscita, Sebastiano Luperto è un nuovo difensore della Cremonese. La corsa contro il tempo del Ds Simone Giacchetta ha avuto esito positivo concretizzando così il quarto colpo in entrata della sessione invernale dopo Djuric, Maleh e Thorsby. Difensore classe 1996 arriva dal Cagliari, prima ha vestito le maglie di Crotone, Napoli e Lecce, ora quella della Cremonese

Ha già lavorato con mister Davide Nicola, sia a Cagliari che all’Empoli. Giocatore affidabile ed esperto, può vantare 198 presenze in A, 4 in Europa League e 2 in Champions League.

Ecco la nota ufficiale del club grigiorosso: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Cagliari Calcio i diritti alle prestazioni sportive di Sebastiano Luperto.

Difensore classe 1996 di grande esperienza, si è formato calcisticamente nei settori giovanili di Lecce e Napoli. Con i partenopei ha debuttato in prima squadra raccogliendo presenze in campionato, Champions League ed Europa League per poi affermarsi in Serie A con le maglie di Crotone, Empoli e Cagliari. Tra il 2021 e il 2024 diventa capitano dei toscani e centra tre salvezze consecutive, per poi raggiungere lo stesso traguardo con i sardi nella stagione 2024-25. In questa prima parte dell’anno, sempre in rossoblù, è sceso in campo in 21 occasioni mettendo a segno un gol. In totale vanta 198 presenze in Serie A e 5 reti. Benvenuto in grigiorosso, Sebastiano!”

