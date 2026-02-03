Arrestato 19enne ultras dell'Inter che ha lanciato la bomba carta verso Audero

Ultime News

Cronaca

Grazie all’analisi della videosorveglianza dello stadio, la polizia è riuscita ad individuare l’autore del lancio

Il tifoso che lancia la bomba carta
La Polizia di Stato della Questura di Cremona ha tratto in “arresto differito” un supporter interista resosi responsabile del lancio di una bomba carta all’interno dello stadio Zini durante lo svolgimento dell’incontro di calcio Cremonese – Inter dello scorso 1° febbraio.

In particolare, pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo, dal settore dei tifosi ospiti è stato lanciato un grosso petardo che è esploso a poca distanza dal portiere della Cremonese, caduto a terra in evidente stato di stordimento, motivo per il quale l’arbitro ha sospeso la gara al fine di consentire l’intervento del personale medico per i relativi soccorsi.

A seguito delle tempestive indagini, personale della Digos della Questura di Cremona, grazie anche all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio con quelle effettuate dalla Scientifica, è riuscito ad individuare l’autore del lancio della bomba carta. Il giovane, 19 anni, fa parte del contesto ultras interista. E’ stato quindi tratto in “arresto differito entro le 48 ore dal fatto”, come previsto dalla normativa di contrasto alla violenza sportiva.

Proseguono le indagini per individuare i responsabili anche di altri lanci di petardi effettuati poco prima dell’inizio del match.

I soccorsi per Audero

