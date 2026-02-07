La favola di super mamma Francesca Lollobrigida: primo oro dell'Italia ai Giochi invernali

Una straordinaria Francesca Lollobrigida regala all’Italia la prima medaglia d’oro ai Giochi di Milano-Cortina 2026 e la terza complessiva per il nostro Paese. Nel pattinaggio di velocità femminile la campionessa romana, 35 anni appena compiuti, ha dominato i 3.000 metri femminili imponendo un tempo di 3’54”28, nuovo record olimpico.

È la prima volta nella storia che il pattinaggio di velocità femminile italiano conquista l’oro ai Giochi invernali. La medaglia d’argento è andata alla favorita norvegese Ragne Wiklund, staccata di 2”26, mentre il bronzo è andato alla canadese Valerie Maltais a +2”65. Tutte le olandesi, invece, sono rimaste fuori dal podio. Non solo: Francesca Lollobrigida fa segnare anche il nuovo record olimpico.

Nata il 7 febbraio 1991 a Frascati, in provincia di Roma. È pronipote dell’attrice Gina Lollobrigida e vive tra Roma e Baselga di Piné per gli allenamenti. Ha un figlio di nome Tommaso, nato nel 2023, ed è tornata alle competizioni dopo la maternità puntando a Milano Cortina 2026.

Ex campionessa mondiale di pattinaggio in linea con 16 titoli iridati, si è dedicata al pattinaggio di velocità su ghiaccio. Alle Olimpiadi di Pechino 2022 ha conquistato argento nei 3000 m e bronzo nella mass start; nel 2025 a Hamar è diventata la prima italiana con l’oro mondiale sui 5000 m e bronzo nella mass start. Ha vinto 8 medaglie europee, inclusa l’oro nella mass start nel 2018, e detiene record personali su diverse distanze.