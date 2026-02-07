Ultime News

La favola di super mamma Francesca Lollobrigida: primo oro dell'Italia ai Giochi invernali

Prima volta nella storia che il pattinaggio di velocità femminile azzurro conquista il gradino più alto del podio alle Olimpiadi

Lollobrigida al centro con la medaglia d'oro (foto: Coni)
Una straordinaria Francesca Lollobrigida regala all’Italia la prima medaglia d’oro ai Giochi di Milano-Cortina 2026 e la terza complessiva per il nostro Paese. Nel pattinaggio di velocità femminile la campionessa romana, 35 anni appena compiuti, ha dominato i 3.000 metri femminili imponendo un tempo di 3’54”28, nuovo record olimpico.

È la prima volta nella storia che il pattinaggio di velocità femminile italiano conquista l’oro ai Giochi invernali. La medaglia d’argento è andata alla favorita norvegese Ragne Wiklund, staccata di 2”26, mentre il bronzo è andato alla canadese Valerie Maltais a +2”65. Tutte le olandesi, invece, sono rimaste fuori dal podio. Non solo: Francesca Lollobrigida fa segnare anche il nuovo record olimpico.

Nata il 7 febbraio 1991 a Frascati, in provincia di Roma. È pronipote dell’attrice Gina Lollobrigida e vive tra Roma e Baselga di Piné per gli allenamenti. Ha un figlio di nome Tommaso, nato nel 2023, ed è tornata alle competizioni dopo la maternità puntando a Milano Cortina 2026.

Ex campionessa mondiale di pattinaggio in linea con 16 titoli iridati, si è dedicata al pattinaggio di velocità su ghiaccio. Alle Olimpiadi di Pechino 2022 ha conquistato argento nei 3000 m e bronzo nella mass start; nel 2025 a Hamar è diventata la prima italiana con l’oro mondiale sui 5000 m e bronzo nella mass start. Ha vinto 8 medaglie europee, inclusa l’oro nella mass start nel 2018, e detiene record personali su diverse distanze.

